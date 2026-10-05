Пенсии от Соцфонда РФ получают более 102 тысяч педагогов столичного региона

05 октября 2026, 09:44

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Более 102 тысяч педагогов получают пенсии от отделения Соцфонда по Москве и Подмосковью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В текущем году в столичном регионе правом досрочно выйти на пенсию по старости воспользовались 1017 педагогов — школьных учителей, преподавателей в колледжах и техникумах и воспитателей.





«Досрочно выйти на пенсию имеют право педагоги со стажем не менее 25 лет на полной ставке и заработавшие 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», — говорится в сообщении.