В Подольске построили дом на 218 квартир

05 октября 2026, 09:11

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом комфорт-класса с 218 квартирами построили в составе жилого комплекса «Новая Щербинка» в деревне Борисовка округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Скоро её поставят на кадастровый учёт.





«Дом состоит из нескольких секций высотой от четырёх до восьми этажей. Общая площадь постройки составляет около 15 900 квадратных метров, а квартир — более 9 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.