В Подольске построили дом на 218 квартир
Дом комфорт-класса с 218 квартирами построили в составе жилого комплекса «Новая Щербинка» в деревне Борисовка округа Подольск. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Новостройка уже получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Скоро её поставят на кадастровый учёт.
«Дом состоит из нескольких секций высотой от четырёх до восьми этажей. Общая площадь постройки составляет около 15 900 квадратных метров, а квартир — более 9 800 квадратных метров», — говорится в сообщении.В здании размещаются 108 однокомнатных, 70 двухкомнатных и 40 трехкомнатных квартир, на подземном уровне оборудована 171 кладовка. В каждой секции есть лифты, а подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жильцов и людей с колясками.
На придомовой территории провели озеленение и установили детские и спортивные площадки.