В Подмосковье стартовал юбилейный конкурс мастеров ЖКХ «Лучший по профессии»

05 ноября 2026, 18:43

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

На территории Московской области в 25‑й раз стартовал конкурс «Лучший по профессии». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Как сообщили в ведомстве, мастера отрасли ЖКХ смогут подтвердить свою квалификацию, заявить о себе в профессиональном сообществе и побороться за звание лучших.



Специалистов ресурсоснабжающих организаций региона оценят в трёх номинациях: «Лучшая аварийно-восстановительная бригада», «Лучший электромонтёр» и «Лучший специалист КИПиА».



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В конкурсе второй год подряд дополнительно представлена номинация «ЖКХ – дело семейное». В ней участники посредством видеопрезентаций расскажут историю своей профессиональной династии.

«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня мы делаем акцент на командую работу. Оцениваем не отдельного специалиста, а аварийно‑восстановительную бригаду как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения реальных инцидентов. В этом году также отдельно выделили парную работу электромонтёров и слесарей КИПиА. Одному предстоит смонтировать электрооборудование, другому - настроить его. На практике при сбое автоматики или отключении электроснабжения объектов эти специалисты работают совместно», – сказал министр жилищно‑коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО