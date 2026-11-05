В Павловском Посаде поздравили со 102-летием ветерана Прасковью Шулакову
Глава Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко поздравил с юбилеем гордость муниципалитета Прасковью Михайловну Шулакову. Об этом рассказали в пресс-службе администрации.
В гости к ветерану приехали также зампредседателя Московской областной Думы Линара Самединова, председатель Совета депутатов округа Роман Тикунов и заместитель начальника Окружного управления социального развития Валерий Зайцев.
«Прасковье Михайловне исполнилось 102 года. Её жизнь вместила испытания, великий труд и безграничную любовь. Она родилась 5 ноября 1924 года в Тульской области, позже вместе с родителями переехала в Павловский Посад. В 1941 году юная комсомолка, которой не было и 18 лет, ушла на фронт добровольцем. Она стала санитаркой в военно-санитарном поезде и день за днём спасала раненных солдат», – рассказали в администрации.
На фоне исторической трагедии случилось и её личное горе. В августе 1943-го, ненадолго пережив отца, ушла из жизни мама. Совсем ещё молодой девушкой Прасковья Михайловна взяла на себя опеку четырёх младших братьев и сестёр.
«Ей пришлось перевестись в Павлово-Посадский эвакогоспиталь №2911 на улице Фрунзе. В трёх корпусах на 300 коек среди людских страданий в её сердце родилась мечта создавать красивую одежду для счастливых людей, для мирной и беззаботной поры», – добавили в пресс-службе.Эту мечту она воплотила. Сразу после демобилизации Шулакова стала ученицей в ателье, затем конструктором одежды и художником-модельером. А уже с должности заведующей ателье перешла на Павлово-Посадский камвольный комбинат, где проработала начальником цеха до конца 1990-х годов, создавая качественные ткани и даря красоту землякам.