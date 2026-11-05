В Раменском провели масштабный ежегодный фестиваль бокса и кикбоксинга

05 ноября 2026, 17:00

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В спорткомплексе «Борисоглебский» состоялся IV Раменский фестиваль бокса и кикбоксинга, посвящённый Дню народного единства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Масштабное спортивное событие объединило юных спортсменов из разных уголков России, а также из соседней Белоруссии.

«Перспективные спортсмены продемонстрировали на ринге и татами отличную физическую подготовку, волю к победе и уважение к соперникам. Поддержать участников пришли почётные гости. Среди них был олимпийский чемпион, чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы и первый вице-президент Федерации лёгкой атлетики Юрий Борзаковский», – рассказали в пресс-службе.