30 жительниц Подмосковья смогли родить детей после пересадки почки в МОНИКИ
В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского проводят успешные операции по трансплантации органов. Пересадка почки позволяет пациентам не только вернуться к нормальной жизни, но и планировать рождение детей.
Об этом рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
«Трансплантация почки – не просто операция, которая спасает жизнь, но и возможность строить планы, создавать семью. При этом после такого сложного лечения женщины могут испытать радость материнства. За последние восемь лет 30 пациенток, перенёсших пересадку почки в МОНИКИ, смогли родить детей. Мы продолжаем развивать трансплантологическую помощь в регионе. В институте успешно проводят операции по пересадке сердца, печени, почки и роговицы, а с прошлого года работает собственный глазной банк», – пояснил Забелин.Как рассказали в подмосковном Минздраве, возможность операции определяется медицинскими показаниями и совместимостью донорского органа с организмом пациента. В регионе создан единый лист ожидания операции по трансплантацию органа. Информацию о нуждающемся пациенте вносят врачи.