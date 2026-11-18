В Подмосковье за ночь обработали от гололёда 4400 километров региональных дорогДорожники Московской области провели противогололёдную обработку на региональной сети в ночь на среду на фоне обильного мокрого снега. Для этого привлекли более 170 комбинированных дорожных машин, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
Всего сотрудники Мосавтодора обработали около 4400 километров региональных автодорог, уделив особое внимание потенциально опасным участкам.
«Днём на дежурстве находились более 300 единиц спецтехники, в том числе 270 комбинированных дорожных машин. Были также привлечены 940 рабочих. Дорожные службы региона продолжают следить за изменениями погоды, обеспечивать безопасное и комфортное движение личного и общественного транспорта», – рассказали в пресс-службе.В подмосковном Минтрансе водителям напомнили о необходимости соблюдать меры предосторожности. Им рекомендуют отказаться от поездок на летних шинах, придерживаться установленного скоростного режима, выдерживать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров.