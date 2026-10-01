Готовность разворотной эстакады на Каширском шоссе достигла 50%

01 октября 2026, 15:11

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Реконструкцию Каширского шоссе проводят в Ленинском округе на участке от 0 до 4,4 км. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





В проект входит строительство разворотной эстакады. Она готова уже наполовину.





«Общая строительная готовность объекта составляет 48%, а разворотной эстакады — 50%. Сейчас строители проводят пескоструйную обработку металлоконструкций пролётного строения, сборку и устройство болтовых соединений. Параллельно продолжаются монтаж блоков. На площадке задействован 71 человек, используются четыре единицы техники», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.