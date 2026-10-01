Готовность разворотной эстакады на Каширском шоссе достигла 50%
Реконструкцию Каширского шоссе проводят в Ленинском округе на участке от 0 до 4,4 км. О ходе работ рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В проект входит строительство разворотной эстакады. Она готова уже наполовину.
«Общая строительная готовность объекта составляет 48%, а разворотной эстакады — 50%. Сейчас строители проводят пескоструйную обработку металлоконструкций пролётного строения, сборку и устройство болтовых соединений. Параллельно продолжаются монтаж блоков. На площадке задействован 71 человек, используются четыре единицы техники», — рассказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.В рамках реконструкции участок расширят до шести-восьми полос и построят разноуровневые развязки на пересечении с Белокаменным и Володарским шоссе и трассой А-105.