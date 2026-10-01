Фонд «РЭЙ» открыл в Подмосковье приют для бездомных животных без клеток

01 октября 2026, 14:35

Фото: пресс-служба фонда «РЭЙ»

4 октября, во Всемирный день защиты животных, фонд «РЭЙ» открывает в Подмосковье «рэй.дом» — временный приют нового формата для бездомных животных. Главное отличие площадки — полный отказ от клеток: сотрудники создали для питомцев домашние условия и круглосуточно живут вместе с ними.





Работники освоили зоопсихологию, ветеринарию и помогают животным подготовиться к переезду в семью. Рэй.дом остаётся временным жилищем, поэтому главная цель — найти каждому подопечному любящих людей.



Фото: пресс-служба фонда «РЭЙ» Проект рассчитан на 20 кошек и 15 собак. Сейчас здесь живут три собаки и одна кошка. Учредитель и директор фонда «РЭЙ» Екатерина Панова сообщила, что Рэй.дом помогает снизить число случаев, когда животных возвращают в приюты.

«Для бывших бездомных собак и кошек переезд в квартиру — это стресс. В приюте всё было привычно и понятно, а в новом доме пугает буквально всё: незнакомые люди, звуки и запахи. Животные не сразу понимают правила, хотя очень стараются. К сожалению, не у всех хозяев хватает терпения переждать первые две-три недели адаптации», — рассказала Екатерина.