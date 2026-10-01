На региональных дорогах Подмосковья обустроили более 40 новых остановок
41 остановочный пункт построили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели в 20 подмосковных округах.
«На 41 новой остановке общественного транспорта установили 59 автобусных павильонов типа «Городской стандарт» и «Межгород». Часть остановок оборудовали заездными карманами, благодаря которым водитель автобуса может высаживать и запускать пассажиров, не создавая помехи остальному транспорту», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Всего до конца года на региональных дорогах Подмосковья планируют установить свыше 90 новых остановочных павильонов.