В Подмосковье стартовала всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности»

01 июля 2026, 15:30

Фото: Радио 1

В Московской области дан старт региональному этапу масштабной социальной кампании «Продвижение безопасности». Основной акцент проекта сделан на безопасности дорожного движения на перекрёстках — участках, которые традиционно остаются наиболее сложными и аварийно-опасными в дорожной сети. Цель кампании — не просто напомнить участникам дорожного движения общие правила, а кардинально изменить культуру поведения каждого: от водителей автомобилей и пользователей электросамокатов до пешеходов.





Официальное открытие кампании состоялось 1 июля 2026 года на площадке Дома Правительства Московской области в формате пресс-конференции. Кампания охватит весь регион. Интерактивные занятия пройдут в образовательных организациях — от детских садов до автошкол. Тематические зоны безопасности будут развернуты на площадках региональных фестивалей и массовых мероприятий, а на оживлённых перекрёстках пройдут масштабные просветительские акции и профилактические рейды.





«У нас всегда очень пристальное внимание уделялось развитию работы среди подрастающего поколения: начиная с детского сада и заканчивая людьми, которые уже обучаются в вузах. Это необходимо, поскольку от вопроса, связанного с травмами на дорогах, зависит сохранение жизни граждан государства. Дети — наиболее восприимчивая категория, которая впоследствии перейдет на профессиональный уровень. Поэтому с детства мы закладываем определенные знания, в том числе в области безопасности дорожного движения, перехода проезжей части, предлагаем участвовать в различных обучающих мероприятиях», — отметил главный эксперт ГУОБДДМВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин.