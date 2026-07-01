В Подмосковье стартовала всероссийская социальная кампания «Продвижение безопасности»
В Московской области дан старт региональному этапу масштабной социальной кампании «Продвижение безопасности». Основной акцент проекта сделан на безопасности дорожного движения на перекрёстках — участках, которые традиционно остаются наиболее сложными и аварийно-опасными в дорожной сети. Цель кампании — не просто напомнить участникам дорожного движения общие правила, а кардинально изменить культуру поведения каждого: от водителей автомобилей и пользователей электросамокатов до пешеходов.
Официальное открытие кампании состоялось 1 июля 2026 года на площадке Дома Правительства Московской области в формате пресс-конференции. Кампания охватит весь регион. Интерактивные занятия пройдут в образовательных организациях — от детских садов до автошкол. Тематические зоны безопасности будут развернуты на площадках региональных фестивалей и массовых мероприятий, а на оживлённых перекрёстках пройдут масштабные просветительские акции и профилактические рейды.
«У нас всегда очень пристальное внимание уделялось развитию работы среди подрастающего поколения: начиная с детского сада и заканчивая людьми, которые уже обучаются в вузах. Это необходимо, поскольку от вопроса, связанного с травмами на дорогах, зависит сохранение жизни граждан государства. Дети — наиболее восприимчивая категория, которая впоследствии перейдет на профессиональный уровень. Поэтому с детства мы закладываем определенные знания, в том числе в области безопасности дорожного движения, перехода проезжей части, предлагаем участвовать в различных обучающих мероприятиях», — отметил главный эксперт ГУОБДДМВД России, генерал-майор полиции Владимир Кузин.
Главная причина происшествий, по словам спикеров пресс-конференции, остаётся неизменной — нарушение правил проезда. За пять месяцев 2026 года на долю этих нарушений пришлось 70% всех ДТП на перекрёстках (173 аварии), унесших жизни 9 человек и травмировавших 211 участников движения.
«У нас огромное количество дорог протяженностью 50 тысяч километров. Существует множество перекрестков, как нерегулируемых, так и регулируемых. Естественно, мы фиксируем на них аварийность и стараемся использовать возможности технического прогресса, в том числе искусственного интеллекта, для того чтобы сократить аварийность и сделать движение водителя более комфортным и безопасным. Вместе с Минтрансом мы прорабатываем различные пути и возможности решения проблем движения на перекрестках, применяем инновационные методы. С помощью социальной кампании, которая сегодня стартовала, мы будем также проводить информационно-пропагандистскую работу. Надеемся, что к концу этого года и в долгосрочной перспективе у нас будет сокращаться количество аварий», — поделился заместитель начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, полковник полиции Владимир Севостьянов.