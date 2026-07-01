Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 июля составила три балла

01 июля 2026, 09:27

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается средняя загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское и Ленинградское», — говорится в сообщении.