Загруженность дорог в Подмосковье утром 1 июля составила три балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На три балла из десяти возможных оценивается средняя загруженность автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на семи вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Киевское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на 12,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
В министерстве предупреждают, что в столичном регионе ожидается жаркая погода, поэтому водителям рекомендуется проветривать автомобили перед поездкой и пить больше воды.