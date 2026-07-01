В Подмосковье восстановили более 80% электроснабжения в Люберцах и Котельниках
Энергетики «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более 80% потребителей, ранее оставшихся без света в округах Люберцы и Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Нарушение подачи электроэнергии произошло в результате технологического сбоя на подстанции. В настоящее время специалисты продолжают работы по полному восстановлению электроснабжения в ряде населенных пунктов.
По сведениям компании, полностью восстановлена подача электроэнергии в поселках Красково и Малаховка.
К ликвидации последствий привлечены 20 бригад «Россети Московский регион» — всего 68 энергетиков и 20 единиц спецтехники. В работах задействуются резервные схемы энергоснабжения. Для временного обеспечения потребителей электроэнергией также направлены 60 резервных источников питания.
В компании подчеркнули, что восстановительные работы продолжаются в оперативном режиме до полного восстановления электроснабжения всех потребителей.
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