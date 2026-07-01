В Подмосковье восстановили более 80% электроснабжения в Люберцах и Котельниках

01 июля 2026, 12:05

Фото: iStock/zhengzaishuru

Энергетики «Россети Московский регион» восстановили электроснабжение более 80% потребителей, ранее оставшихся без света в округах Люберцы и Котельники. Об этом сообщили в пресс-службе компании.