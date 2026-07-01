В Подмосковье по годовой программе отремонтировали около 100 дворов
99 дворовых территорий отремонтировали в Московской области в текущем году по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Всего в годовую программу вошли 425 локаций. В настоящее время работы ведутся на 174.
«В рамках благоустройства во дворах обновляют асфальт на тротуарах и проездах, обустраивают парковки, устанавливают урны и скамейки и проводят озеленение», — говорится в сообщении.Самый большой объём работ запланирован в округе Люберцы. Там в порядок должны привести 35 дворовых территорий. На втором месте по этому показателю округ Подольск с 24 дворами, на третьем месте — Раменский, где обновление ждёт 15 дворов, четвёртое место разделили округа Пушкинский и Мытищи (по 14 дворов), а пятое — Химки, Ленинский и Коломна (по 13 дворов).