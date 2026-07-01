В Подмосковье по годовой программе отремонтировали около 100 дворов

01 июля 2026, 14:24

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

99 дворовых территорий отремонтировали в Московской области в текущем году по программе «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Всего в годовую программу вошли 425 локаций. В настоящее время работы ведутся на 174.





«В рамках благоустройства во дворах обновляют асфальт на тротуарах и проездах, обустраивают парковки, устанавливают урны и скамейки и проводят озеленение», — говорится в сообщении.