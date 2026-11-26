Пушкинские предприниматели встретились в Ивантеевке с представителями администрации
В Ивантеевке состоялась очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы представителей бизнеса ответили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители и депутаты местного Совета.
Предприниматели смогли напрямую обсудить свои планы с командой администрации на предприятии Центрального научно-испытательного полигона строительно-дорожных машин. Одной из главных тем стало развитие действующих производств.
«Вопросы, которые мы обсудили, в основном связаны с расширением производственных мощностей и созданием условий для увеличения производственной базы выпускаемой продукции», – рассказал Красноцветов.
Как напомнили в администрации Пушкинского, для развития предприятий в Подмосковье действуют различные меры поддержки. Предприниматели интересовались ими.
Участники встречи задавали также вопросы, касающиеся содержания многоквартирных домов, работы транспорта, состояния дорог и уборки снега.
Для многих жителей такой формат общения с администрацией уже стал привычным. Он позволяет задать вопросы органам власти без отрыва от производства, получить подробный ответ и оперативное решение проблемы.