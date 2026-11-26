26 ноября 2026, 15:49

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

В Ивантеевке состоялась очередная встреча в формате выездной администрации. На вопросы представителей бизнеса ответили глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, его заместители и депутаты местного Совета.





Предприниматели смогли напрямую обсудить свои планы с командой администрации на предприятии Центрального научно-испытательного полигона строительно-дорожных машин. Одной из главных тем стало развитие действующих производств.

«Вопросы, которые мы обсудили, в основном связаны с расширением производственных мощностей и созданием условий для увеличения производственной базы выпускаемой продукции», – рассказал Красноцветов.