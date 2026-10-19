В Подмосковье в этом году благоустроили более тысячи пешеходных маршрутов
Сезон благоустройства по подмосковной программе «Пешком» подходит к завершению. В этом году в план вошла пешеходная инфраструктура по 1 043 адресам. На большинстве из них работы уже выполнены. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Программа помогает превратить протоптанные жителями грунтовые тропинки в удобные и безопасные дорожки. В список работ входит также ремонт существующих маршрутов, если их покрытие износилось. Адреса определяют с учётом обращений жителей, а особое внимание уделяют дорожкам рядом со школами, больницами и другими социально значимыми учреждениями.
«Сейчас благоустройство завершили на 1 009 объектах. На 634 участках проложили новые пешеходные дорожки, а на 375 — заменили плиточное покрытие на асфальтобетонное. Работы продолжается по 11 адресам, ещё на 19 площадках к ним пока не приступали», — отмечается в сообщении.
Обычно ширина дорожки составляет от полутора до двух метров. Перед укладкой асфальта подрядчики подготавливают основание из песчано-гравийной смеси, затем устанавливают бордюрный камень и обустраивают покрытие.
Полностью завершили программу в 50 муниципалитетах. Это Воскресенск, Домодедово, Красногорск, Балашиха, Мытищи, Лобня, Одинцовский округ, Восход, Молодёжный, Власиха, Королёв, Пушкинский округ, Лыткарино, Павлово-Посадский округ, Люберцы, Электросталь, Щёлково, Бронницы, Клин, Шатура, Кашира, Чехов, Луховицы, Черноголовка, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Фрязино, Ступино, Рузский округ, Солнечногорск, Серпухов, Богородский округ, Серебряные Пруды, Сергиево-Посадский округ, Реутов, Раменский округ, Подольск, Орехово-Зуевский округ, Наро-Фоминский округ, Можайский округ, Лотошино, Ленинский округ, Котельники, Коломна, Зарайск, Жуковский, Егорьевск, Долгопрудный, Волоколамский округ и Звёздный городок.
«В этом году объём программы почти вдвое больше, чем в прошлом», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
Ознакомиться с адресным списком программы можно на сайте министерства. Обновлённые дорожки должны сделать повседневные маршруты жителей комфортнее и помочь безопасно добираться до мест учёбы, лечения и отдыха.