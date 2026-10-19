В Подмосковье в этом году благоустроили более тысячи пешеходных маршрутов

19 октября 2026, 18:42

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Сезон благоустройства по подмосковной программе «Пешком» подходит к завершению. В этом году в план вошла пешеходная инфраструктура по 1 043 адресам. На большинстве из них работы уже выполнены. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Программа помогает превратить протоптанные жителями грунтовые тропинки в удобные и безопасные дорожки. В список работ входит также ремонт существующих маршрутов, если их покрытие износилось. Адреса определяют с учётом обращений жителей, а особое внимание уделяют дорожкам рядом со школами, больницами и другими социально значимыми учреждениями.



«Сейчас благоустройство завершили на 1 009 объектах. На 634 участках проложили новые пешеходные дорожки, а на 375 — заменили плиточное покрытие на асфальтобетонное. Работы продолжается по 11 адресам, ещё на 19 площадках к ним пока не приступали», — отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«В этом году объём программы почти вдвое больше, чем в прошлом», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.