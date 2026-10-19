В Подмосковье запускают патриотическую акцию «ВАЛЬССВОИХ» на основе клипа
В Московской области завершились съёмки музыкального клипа для патриотической акции «ВАЛЬССВОИХ». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций.
Автором проекта выступила заведующая отделом культурно-массовой работы культурно-досугового центра «Новый» и член «Комитета семей воинов Отечества» в Егорьевске Ксения Горячева.
«Идея проекта родилась в этом году во время творческой смены арт-кластера «Таврида». Ксения отправилась туда в составе делегации Московской области. Там и родилась песня, по сюжету которой встречаются воины разных поколений, объединённые одной целью – сохранить родную землю. Вслед за песней появилась и концепция масштабного флешмоба «ВАЛЬССВОИХ», в рамках которого ветераны и школьники будут танцевать вальс под эту композицию», – рассказали в ведомстве.
В основе будущего клипа – трогательная история плюшевого мишки, который становится символом преемственности поколений. Игрушка проходит через несколько военных конфликтов, помогая бойцам ещё в годы Великой Отечественной войны. Затем внучка ветерана отправляет того же мишку в зону СВО. Для автора этот проект имеет глубоко личное значение: муж Ксении находится на линии боевого соприкосновения.
Сейчас автор планирует завершить музыкальную часть и финальный монтаж. После официального релиза Ксения запустит флешмоб, к которому могут присоединиться все желающие.
Заявки и вопросы можно отправить на электронную почту ANO-TOVARICHI@yandex.ru. В теме письма указать «ВальсСВОих».