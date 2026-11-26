В Подмосковье выписали штрафы на 1,3 млн рублей за незаконный сброс отходов
В Московской области продолжают выявлять водителей, которые оставляют строительные и крупногабаритные отходы возле контейнерных площадок. С 19 ноября камеры системы «Безопасный регион» зарегистрировали 307 таких случаев. За нарушения уже назначены штрафы на общую сумму 1 млн 310 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Нарушителям направили 76 постановлений об административных правонарушениях.
«Материалы для разбирательства помогают собирать камеры видеонаблюдения, установленные рядом с площадками. Они работают круглосуточно и позволяют зафиксировать автомобиль, из которого выгружают мусор, в том числе распознать его госномер», — говорится в сообщении.Случаи незаконного сброса выявили по нескольким адресам. В числе зафиксированных мест:
• городской округ Кашира, микрорайон Ожерелье, улица Моргунова, дом №20;
• муниципальный округ Зарайск, город Зарайск, 2-я Набережная, дом №1;
• городской округ Домодедово, деревня Ильинское, дом №10Б;
• городской округ Дмитровский, Дмитров, микрорайон ДЗФС, дом №25;
• городской округ Воскресенск, Воскресенск, улица Молодёжная, дом №27. Оставленные у баков стройматериалы и крупные предметы затрудняют работу коммунальных служб и могут мешать вывозу обычных бытовых отходов. Если контейнеры переполняются, мусор оказывается рядом с ними, что приводит к образованию навалов и ухудшает санитарное состояние территории.
В министерстве подчеркнули, что отходы следует вывозить в населённом пункте, где заключён договор на их обслуживание. Объём контейнеров на площадке рассчитан на потребности местных жителей. Если привозить туда мусор из других мест, ёмкостей может не хватить для тех, кому они предназначены.
За выброс отходов из автомобиля в неположенном месте предусмотрена административная ответственность. Для граждан размер штрафа может достигать 40 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей. Поэтому крупногабаритный и строительный мусор необходимо передавать на утилизацию предусмотренным для этого способом, а не сбрасывать у контейнеров.