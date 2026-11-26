26 ноября 2026, 17:49

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области продолжают выявлять водителей, которые оставляют строительные и крупногабаритные отходы возле контейнерных площадок. С 19 ноября камеры системы «Безопасный регион» зарегистрировали 307 таких случаев. За нарушения уже назначены штрафы на общую сумму 1 млн 310 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушителям направили 76 постановлений об административных правонарушениях.





«Материалы для разбирательства помогают собирать камеры видеонаблюдения, установленные рядом с площадками. Они работают круглосуточно и позволяют зафиксировать автомобиль, из которого выгружают мусор, в том числе распознать его госномер», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области