Подмосковные строители отремонтируют более 100 квартир в мариупольской девятиэтажке
Специалисты из Подмосковья продолжают масштабные восстановительные работы в жилом фонде Мариуполя. Об их ходе рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Так, в рамках городской программы строители Фонда капитального ремонта восстанавливают девятиэтажный панельный дом, пострадавший из-за боевых действий и пожаров.
После восстановления здания строители приступили к ремонту квартир. Программа администрации города по ремонту жилья «под ключ» охватывает более 100 квартир дома.
Контролируют выполнение работ на всех этапах специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.
«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором. Но это говорит только об одном: мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы всё делаете правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей берётесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде», – обратился к экспертам управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области министр Кирилл Григорьев.
В рамках капитального ремонта выполняется замена инженерных сетей – систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения. Это позволит обеспечить надёжность и безопасность эксплуатации многоквартирного дома.
На следующем этапе проводятся отделочные работы – штукатурка и шпаклёвка поверхностей. Завершающим этапом станет чистовая отделка – облицовка стен, отделка потолков и напольных покрытий.
За время проведения работ эксперты совершили более 70 выездов на объект для проверки качества и соответствия выполняемых работ установленным требованиям.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе завершилось комплексное восстановление стадиона «Олимп», расположенного в Ильичёвском районе города. Работы также велись при сопровождении специалистов Управления технического надзора капитального ремонта.