26 ноября 2026, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Специалисты из Подмосковья продолжают масштабные восстановительные работы в жилом фонде Мариуполя. Об их ходе рассказали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Так, в рамках городской программы строители Фонда капитального ремонта восстанавливают девятиэтажный панельный дом, пострадавший из-за боевых действий и пожаров.



После восстановления здания строители приступили к ремонту квартир. Программа администрации города по ремонту жилья «под ключ» охватывает более 100 квартир дома.



Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Контролируют выполнение работ на всех этапах специалисты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают, насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором. Но это говорит только об одном: мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы всё делаете правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей берётесь за новые задачи и показываете высокий результат. Спасибо большое команде», – обратился к экспертам управления министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области министр Кирилл Григорьев.

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО

Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ МО