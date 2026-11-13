На поддержку подмосковных педагогов в будущем году направят около 12 млрд рублей
На поддержку педагогов Московской области в 2027 году планируют направить порядка 12 миллиардов рублей. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы.
Председатель регионального парламента Игорь Брынцалов назвал поддержку учителей в Подмосковье безусловным приоритетом работы властей.
«Именно учителя каждый день воспитывают новое поколение, передают знания и формируют ценности, с которыми нашим детям жить дальше. Закладывая в бюджет средства на компенсацию аренды жилья, выплаты молодым специалистам и классным руководителям, мы создаём условия, в которых учитель может спокойно работать и отдавать себя профессии», – подчеркнул спикер регионального парламента.Как отметил Брынцалов, на компенсацию аренды жилья учителям востребованных специальностей в будущем году заложено 2,25 млрд рублей. Эту выплату сегодня получают 6900 педагогов.
«На поддержку молодых педагогов планируется направить 690 миллионов рублей. Охват составит 8600 специалистов. Это и выплата в 150 000 рублей выпускникам профессиональных и высших учебных заведений, приступившим к работе в школах региона, и доплата к зарплате молодого специалиста в размере 6000 рублей, а также ежемесячная выплата молодому работнику на период обучения и преподавания в размере 3000 рублей», – перечислил председатель Мособлдумы.Кроме того, предусмотрена поддержка классных руководителей. Выплату получают свыше 40 000 педагогов общеобразовательных организаций. На эти цели в следующем году планируется выделить более 9 млрд рублей.
Ранее Московская областная Дума приняла к рассмотрению проект бюджета Московской области на 2027 и на плановый период 2028 и 2029 годов. 11 ноября состоялись публичные слушания, в ходе которых поступили десятки предложений от жителей и общественных организаций. Следующий этап – рассмотрение проекта на заседании регионального парламента во втором чтении.