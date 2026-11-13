В Московской области до конца года жильё получат почти 970 детей-сирот

13 ноября 2026, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В городском округе Балашиха торжественно вручили ключи от квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.





Церемония прошла в здании администрации. Её провели председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава муниципалитета Сергей Лукичёв и депутат Госдумы Сергей Юров.



Новосёлы будут жить в собственных квартирах в разных районах города.

«Ваши квартиры благоустроены и готовы к заселению. Дома расположены в микрорайонах с развитой инфраструктурой – рядом школы, детсады, поликлиники, магазины и остановки транспорта. Мы стремимся делать всё, чтобы каждый, кто начинает строить будущее, чувствовал крепкую поддержку региона», – сказал Брынцалов.

«Это большое счастье и даёт уверенность в завтрашнем дне, ведь у нас семья, малыш. Осталось завезти мебель, детские принадлежности, и можно заезжать и жить», – сказала девушка.

«В 2026 году 765 молодых людей получили квартиры, 689 из них – посредством сертификатов. А всего новосёлов будет 969. Преимущество такого варианта очевидно: у парней и девушек есть выбор – квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с местом работы или учёбы. Московская область стала первым регионом, где сертификат можно получить уже с 18 лет, тогда как во многих других регионах – с 23. В 2027 году на эти цели в бюджете Московской области мы закладываем 4,3 млрд рублей», – добавил парламентарий.