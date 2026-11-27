В Подмосковье вводят новую систему фиксации нарушений на контейнерных площадках
Новую — мобильную — систему контроля за порядком на контейнерных площадках запустят в Московской области в декабре. Она будет основана на данных с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» и позволит полностью автоматизировать выявление нарушителей и привлечение их к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Камеры будут фиксировать нарушения, а сведения о них автоматически направят для оформления административных дел.
«Одна из главных задач нововведения — быстрее реагировать на незаконный сброс отходов и предупреждать появление мусорных навалов. Контроль будет охватывать, в частности, случаи, когда на площадку привозят отходы, не относящиеся к твёрдым коммунальным, или оставляют автомобили так, что они мешают пользоваться контейнерами или вывозить мусор», — говорится в сообщении.Как сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, основном отличием проекта от действующей системы является возможность перемещать оборудование.
«Камеры планируют устанавливать не на постоянной основе по заранее заданным адресам, а направлять туда, где нарушения возникают чаще всего. При изменении ситуации технику можно будет перенести на другую проблемную площадку», — пояснил Даниленко.Всего в регионе предполагается использовать 250 мобильных камер. Первые 40 устройств начнут работу в текущем году. Их разместят на наиболее сложных участках в Красногорске, Химках и Ленинском округе. Полностью развернуть систему рассчитывают к середине 2027 года. После этого камеры будут задействованы во всех муниципальных образованиях области.
Система будет работать следующим образом: сначала камера зафиксирует событие, затем данные поступят в систему автоматизации административного производства. На основании полученной информации нарушителя смогут привлечь к ответственности без ручной передачи материалов на каждом этапе. Уведомление о штрафе направят через портал госуслуг.
Игорь Даниленко отметил, что ожидаемый результат нововведения — не только пресечение отдельных нарушений, но и более ответственное отношение к обращению с отходами. Система должна усилить контроль на местах и одновременно способствовать формированию культуры, при которой жители и организации соблюдают правила утилизации.