27 ноября 2026, 17:01

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новую — мобильную — систему контроля за порядком на контейнерных площадках запустят в Московской области в декабре. Она будет основана на данных с камер видеонаблюдения «Безопасный регион» и позволит полностью автоматизировать выявление нарушителей и привлечение их к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Камеры будут фиксировать нарушения, а сведения о них автоматически направят для оформления административных дел.





«Одна из главных задач нововведения — быстрее реагировать на незаконный сброс отходов и предупреждать появление мусорных навалов. Контроль будет охватывать, в частности, случаи, когда на площадку привозят отходы, не относящиеся к твёрдым коммунальным, или оставляют автомобили так, что они мешают пользоваться контейнерами или вывозить мусор», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Камеры планируют устанавливать не на постоянной основе по заранее заданным адресам, а направлять туда, где нарушения возникают чаще всего. При изменении ситуации технику можно будет перенести на другую проблемную площадку», — пояснил Даниленко.