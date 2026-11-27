27 ноября 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Мытищинской областной клинической больницы спасли мужчине обе ноги после осложнения инфаркта. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В приёмное отделение поступил мужчина с жалобами на сильную боль в обеих ногах. Обследование показало, что подколенные артерии полностью перекрыли тромбы. Из-за прекращения кровотока возникла угроза ампутации.



Как выяснилось, причиной закупорки сосудов стал перенесённый ранее обширный инфаркт, из-за чего резко упала сократительная способность сердца и образовалась аневризма – истончённый и несокращающийся участок сердца. С таким сердцем любая анестезия могла стать смертельной.

«Тромбы из сердца попали в артерии, питающие ноги, а не головной мозг. В голове счёт идёт на часы и минуты, а в ногах у нас есть гораздо больше времени для спасения жизни. Вместе с сосудистыми хирургами мы разработали план поэтапного лечения пациента. Сначала стабилизировали сердце. Провели коронарографию и стентирование критического стеноза коронарной артерии, устранив риск повторного инфаркта», – рассказал рентген-хирург, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Мытищинской больницы Антон Аналеев.

«Для этого в одной операции объединили два метода: сосудистые хирурги удалили крупные тромбы из подколенной артерии, а рентгенохирурги извлекли через катетер мелкие фрагменты, перекрывшие сосуды голени и стопы. Через сутки провели процедуру тромбэктомии на другой ноге. Сосудистые хирурги одним этапом удалить весь тромб, не прибегая к помощи эндоваскулярной хирургии», – добавил Аналеев.