В Королёве открыли образовательный медицинский кластер для школьников
На базе школы №1 в Королёве начал работу городской образовательный медицинский кластер. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Кластер объединил пять гимназий и три школы наукограда, Королёвскую больницу и Государственный университет просвещения. Это ключевой вузовский партнёр регионального проекта «Медицинские классы Подмосковья».
В Королёве работают восемь медицинских классов. Теперь у учеников есть общая площадка, где можно углублённо изучать химию и биологию, знакомиться с врачебными специальностями и осваивать практические навыки на тренажёрах. Программа разделена на модули по хирургии, гематологии, оториноларингологии и терапии. В дальнейшем её дополнят занятиями по кардиологии и пульмонологии.
«Выбор медицинской профессии начинается задолго до поступления в вуз. Школьнику важно понять, чем отличается работа хирурга от работы терапевта, какое направление ему интересно, к чему готовиться. В кластере ребята смогут задать эти вопросы практикующим врачам и преподавателям вузов, а часть навыков попробовать освоить на тренажёрах. Мы хотим, чтобы ребята осознанно выбирали профессию и могли в дальнейшем прийти в Королёвскую и другие больницы», – сказала замминистра здравоохранения Московской области Елена Штукина.
Теоретические и практические занятия будут проходить и в Королёвской больнице. Их проведут её сотрудники. Преподаватели Государственного университета просвещения организуют для старшеклассников лекции, семинары, олимпиады и практикумы.