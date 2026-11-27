27 ноября 2026, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

На базе школы №1 в Королёве начал работу городской образовательный медицинский кластер. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Кластер объединил пять гимназий и три школы наукограда, Королёвскую больницу и Государственный университет просвещения. Это ключевой вузовский партнёр регионального проекта «Медицинские классы Подмосковья».



В Королёве работают восемь медицинских классов. Теперь у учеников есть общая площадка, где можно углублённо изучать химию и биологию, знакомиться с врачебными специальностями и осваивать практические навыки на тренажёрах. Программа разделена на модули по хирургии, гематологии, оториноларингологии и терапии. В дальнейшем её дополнят занятиями по кардиологии и пульмонологии.



«Выбор медицинской профессии начинается задолго до поступления в вуз. Школьнику важно понять, чем отличается работа хирурга от работы терапевта, какое направление ему интересно, к чему готовиться. В кластере ребята смогут задать эти вопросы практикующим врачам и преподавателям вузов, а часть навыков попробовать освоить на тренажёрах. Мы хотим, чтобы ребята осознанно выбирали профессию и могли в дальнейшем прийти в Королёвскую и другие больницы», – сказала замминистра здравоохранения Московской области Елена Штукина.