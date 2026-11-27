На строительстве ж/д станции Монумент в Химках завершили подготовительные работы
Станцию МЦД-3 Монумент строят в Химках. О ходе работ рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Подготовительные работы на площадке выполнены на 100%. Специалисты перенесли инженерные коммуникации и установили 37 опор контактной сети.
«В настоящее время на объекте занимаются обустройством фундаментов и стоек платформы», — говорится в сообщении.Новая станция появится между остановочными пунктами Химки и Молжаниново. Согласно проекту, там установят две пассажирские платформы с навесами, два вестибюля и крытый пешеходный мост над путями с эскалаторами и лифтами.
Станция Монумент улучшит транспортную ситуацию для примерно 30 тысяч жителей округа, в том числе тем, кто проживает в ЖК «Две столицы» и «Солнечная система».