В Подмосковье за лето провели около 26,5 тыс. промывок контейнерных площадок

17 сентября 2026, 16:43

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

26 449 работ по комплексной мойке и дезинфекции контейнерных площадок, расположенных во дворах Московской области, провели сотрудники коммунальных служб региона летом текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Площадки промывают для подержания нормативного санитарного состояния мест накопления отходов и сохранения эпидемиологического благополучия на придомовых территориях.





«В программу работ входит подметание и мытьё твёрдого основания площадки, а также гигиеническая мойка и дезинфекция ограждений и мусорных баков», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области