В Подмосковье началась осенняя проверка пожарных гидрантов
В Московской области с наступлением сентября приступили к плановой проверке пожарных гидрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Проверки проводят специалисты ресурсоснабжающих предприятий вместе с представителями пожарно-спасательных служб. Цель – проверить исправность оборудования, обеспечивающее доступ к воде для нужд пожарной безопасности. Проверки проводят дважды в год – весной и осенью.
«Пожарные гидранты устанавливаются в местах, обеспечивающих быстрый доступ для спецтехники: вдоль уличных водопроводных сетей, в жилых кварталах, у торговых и промышленных объектов, рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. Такое расположение позволяет пожарным расчётам оперативно подключаться к источнику воды и начинать тушение огня без промедления», – пояснили в министерстве.Процедура проверки включает оценку исправности колонок и задвижек; проведение испытаний на водоотдачу; проверку герметичности стыков; осмотр колодцев на предмет наличия грунтовых вод.
Если в ходе проверки выявляют недостатки, специалисты формируют задания для ответственных служб и устанавливают сроки устранения недочётов.
Завершить все проверки муниципалитеты должны до 1 ноября.