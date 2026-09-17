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В Подмосковье началась осенняя проверка пожарных гидрантов

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с наступлением сентября приступили к плановой проверке пожарных гидрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Проверки проводят специалисты ресурсоснабжающих предприятий вместе с представителями пожарно-спасательных служб. Цель – проверить исправность оборудования, обеспечивающее доступ к воде для нужд пожарной безопасности. Проверки проводят дважды в год – весной и осенью.

«Пожарные гидранты устанавливаются в местах, обеспечивающих быстрый доступ для спецтехники: вдоль уличных водопроводных сетей, в жилых кварталах, у торговых и промышленных объектов, рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. Такое расположение позволяет пожарным расчётам оперативно подключаться к источнику воды и начинать тушение огня без промедления», – пояснили в министерстве.
Процедура проверки включает оценку исправности колонок и задвижек; проведение испытаний на водоотдачу; проверку герметичности стыков; осмотр колодцев на предмет наличия грунтовых вод.

Если в ходе проверки выявляют недостатки, специалисты формируют задания для ответственных служб и устанавливают сроки устранения недочётов.

Завершить все проверки муниципалитеты должны до 1 ноября.
Лора Луганская

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