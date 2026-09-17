В Подмосковье началась осенняя проверка пожарных гидрантов

17 сентября 2026, 15:37

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области с наступлением сентября приступили к плановой проверке пожарных гидрантов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Проверки проводят специалисты ресурсоснабжающих предприятий вместе с представителями пожарно-спасательных служб. Цель – проверить исправность оборудования, обеспечивающее доступ к воде для нужд пожарной безопасности. Проверки проводят дважды в год – весной и осенью.

«Пожарные гидранты устанавливаются в местах, обеспечивающих быстрый доступ для спецтехники: вдоль уличных водопроводных сетей, в жилых кварталах, у торговых и промышленных объектов, рядом с образовательными и медицинскими учреждениями. Такое расположение позволяет пожарным расчётам оперативно подключаться к источнику воды и начинать тушение огня без промедления», – пояснили в министерстве.