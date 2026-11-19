19 ноября 2026, 16:17

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

135 автовладельцев привлекли к административной ответственности в Московской области за последнюю неделю за нарушение правил парковки во дворах. Нарушители оставляли машины так, что спецтехника не могла подъехать к контейнерным площадкам и вывезти твердые коммунальные отходы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Общая сумма выписанных штрафов составила 1,2 млн рублей.





«Нарушения выявили по обращениям жителей, которые воспользовались приложением «Народный инспектор». С помощью сервиса граждане сняли автомобили, преграждавшие путь мусоровозам, и направили видеозаписи на рассмотрение ответственным органам», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

«Для подачи сообщения достаточно смартфона с установленным приложением «Добродел». Такой способ дает возможность быстро сообщить о проблеме, не тратя время на личное обращение в ведомства», — добавил Мурашов.