В Подмосковье за неделю оштрафовали 135 водителей, мешавших вывозу мусора
135 автовладельцев привлекли к административной ответственности в Московской области за последнюю неделю за нарушение правил парковки во дворах. Нарушители оставляли машины так, что спецтехника не могла подъехать к контейнерным площадкам и вывезти твердые коммунальные отходы. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Общая сумма выписанных штрафов составила 1,2 млн рублей.
«Нарушения выявили по обращениям жителей, которые воспользовались приложением «Народный инспектор». С помощью сервиса граждане сняли автомобили, преграждавшие путь мусоровозам, и направили видеозаписи на рассмотрение ответственным органам», — говорится в сообщении.Больше всего штрафов за отчетную неделю выписали в Одинцовском городском округе — 47. На втором месте Ленинский округ, где зафиксировали 25 нарушений. А третье место недельного антирейтинга занял округ Мытищи, где к ответственности привлекли 13 автовладельцев.
«Народный инспектор» работает на базе платформы «Добродел». Для того, чтобы им воспользоваться, нужно записать короткий ролик, на котором видно, в чём состоит нарушение, и госномер автомобиля, а затем отправить видео через приложение.
Сервис используют и для фиксации других нарушений благоустройства. В частности, с его помощью можно сообщить о парковке на газоне или детской площадке, а также о несанкционированном сбросе мусора.
Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил важную социальную роль «Народного инспектора»: с его помощью жители могут активно включаться в защиту благоустройства в своих дворах.
«Для подачи сообщения достаточно смартфона с установленным приложением «Добродел». Такой способ дает возможность быстро сообщить о проблеме, не тратя время на личное обращение в ведомства», — добавил Мурашов.
При этом фиксация нарушения через приложение не заменяет работу надзорных органов: поступившие материалы рассматриваются специалисты, после чего принимается решение о привлечении владельца автомобиля к ответственности.