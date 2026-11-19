19 ноября 2026, 15:55

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

Кадеты из Раменского муниципального округа завоевали серебряные медали патриотического конкурса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





В Москве состоялся заключительный этап XI Всероссийского патриотического проекта «Сыны и Дочери Отечества». В концертном зале «Измайлово» прошли торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт. А в залах Славы и Полководцев Музея Победы на Поклонной горе провели конкурсные выступления по направлению «Смотры строя и песни»

«В мероприятии приняли участие около 2000 человек – кадетские классы, юнармейские отряды и военно-патриотические клубы из разных регионов России. Участники продемонстрировали строевую подготовку, слаженность, дисциплину и уважение к традициям. Сборная команда из учеников пятых и шестых кадетских классов школы №11 посёлка Дружба достойно представила Московскую область в смотре строя и песни в номинации «Показательное выступление» и завоевала серебряные медали», – рассказали в пресс-службе.