Раменские кадеты заняли второе место на патриотическом конкурсе
Кадеты из Раменского муниципального округа завоевали серебряные медали патриотического конкурса. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
В Москве состоялся заключительный этап XI Всероссийского патриотического проекта «Сыны и Дочери Отечества». В концертном зале «Измайлово» прошли торжественная церемония награждения победителей и гала-концерт. А в залах Славы и Полководцев Музея Победы на Поклонной горе провели конкурсные выступления по направлению «Смотры строя и песни»
«В мероприятии приняли участие около 2000 человек – кадетские классы, юнармейские отряды и военно-патриотические клубы из разных регионов России. Участники продемонстрировали строевую подготовку, слаженность, дисциплину и уважение к традициям. Сборная команда из учеников пятых и шестых кадетских классов школы №11 посёлка Дружба достойно представила Московскую область в смотре строя и песни в номинации «Показательное выступление» и завоевала серебряные медали», – рассказали в пресс-службе.
Раменские школьники участвуют в патриотическом конкурсе с 2020 года. Каждый год одна из команд получает приглашение на заключительный этап, что говорит о серьёзной подготовке ребят и стабильных результатах.