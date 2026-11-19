19 ноября 2026, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы приняли за основу проект бюджета Подмосковья на 2027-2029 годы. Об этом сообщил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.





По его словам, завершён важный этап работы над главным финансовым документом региона. После внесения и принятия к рассмотрению в октябре, а также ноябрьских публичных слушаний законопроект принят за основу.

«Жители активно включились в обсуждение. На слушаниях поступило свыше 30 вопросов и инициатив, а в соцсетях Думы оставили больше 140 комментариев. Люди поднимали конкретные, жизненные темы – строительство спортивных объектов, благоустройство парков и скверов, ремонт больниц, организацию детского летнего отдыха», – рассказал Брынцалов.