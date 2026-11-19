19 ноября 2026, 15:54

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Приём граждан провели офицеры 98 военной прокуратуры гарнизона в филиале фонда «Защитники Отечества» в Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры.





Мероприятие организовали в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям. В консультациях приняли участие начальник окружного управления социального развития Аветис Башикян, заместитель Солнечногорского городского прокурора Полина Орлова и другие представители различных министерств и ведомств.





«Вопросы, с которыми обращались жители, касались прохождения военной службы и денежного содержания, а также предоставления социальных гарантий и льгот», — говорится в сообщении.