Подмосковный омбудсмен Фаевская посетила клуб «Активное долголетие» в Красногорске

23 октября 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская побывала в клубе «Активное долголетие» в посёлке Нахабино. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.





Встреча с представителями старшего поколения была посвящена Дню пожилого человека. Фаевская посетила творческие мастер-классы.



Правозащитник рассказала членам клуба о проекте «Старшее поколение» в Подмосковье, о своей деятельности на посту уполномоченного, о том, как и по каким вопросам к ней можно обратиться.

«Проекту «Активное долголетие» в Московской области уже семь лет. Он начал действовать по инициативе нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва. Сегодня я послушала участников. Они рассказали, что из активностей им больше всего нравится. Чувствуется, что наши пожилые люди полны сил, энергии, хотят получать новые знания, и у них это здорово получается», – поделилась Фаевская.