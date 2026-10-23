В гимназии Красногорска открыли мемориальную доску погибшему герою

23 октября 2026, 17:39

Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В Красногорске на стене гимназии №6 торжественно открыли мемориальную доску в память о её выпускнике, герое спецоперации Иване Безрукове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Иван ушел на фронт в октябре 2022 года и погиб в ноябре 2023‑го. За проявленную отвагу боец посмертно награждён орденом Мужества. На доске высечено: «Героически погиб при исполнении воинского долга».



Фото: пресс-служба г. о. Красногорск

В церемонии принял участие отец героя, настоятель Иоанно-Златоустовского храма деревни Козино протоиерей Иоанн Безруков.

«Воины получили эту славу не для себя, а для нас. Взирая на них, мы должны не бояться испытаний в нашей жизни, а стараться преодолеть их, научиться быть более мужественными, стойкими и ответственными», – сказал священник.