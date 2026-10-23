В Воскресенске выставили на торги подряд на ремонт дороги

23 октября 2026, 15:04

оригинал Фото: медиасток.рф

Подъездную дорогу к садоводческому товариществу «Химик-3А» в округе Воскресенск планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и отремонтировать дорогу протяжённостью 585 метров. Завершение работ запланировано на 2027 год», — говорится в сообщении.