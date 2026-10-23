В Воскресенске выставили на торги подряд на ремонт дороги
Подъездную дорогу к садоводческому товариществу «Химик-3А» в округе Воскресенск планируют капитально отремонтировать. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и отремонтировать дорогу протяжённостью 585 метров. Завершение работ запланировано на 2027 год», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 54 миллиона 163 тысячи 257 рублей. Заявки принимаются до 3 ноября. Финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и округа.