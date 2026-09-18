В Подмосковье задумались о помощи переработчикам отходов

18 сентября 2026, 16:01

оригинал В. Шапкин (Фото: пресс-служба Мособлдумы)

В Мособлдуме прошёл круглый стол по развитию экономики замкнутого цикла в Подмосковье. Заседание стало итоговым в серии мероприятий, в рамках которых профильный комитет оценил работу сферы переработки на практике.





В Московской области образовалось несколько кластеров по переработке того или иного типа отходов. Об этом «Радио 1» рассказал председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимиром Шапкиным.

«Мы провели семь круглых столов в каждом из кластере и подвели итоги нашей работы в летний период в Московской областной Думе на завершающем круглом столе. Отметили и сегодняшнее состояние, и работу каждого кластера, и самое главное, – что нам нужно делать в перспективе. Кластеры различные. Проблемы у них – как общие, так и специфические. Кластеры – это текстиль, бумага, картон, дерево, резина, пластик, переработка металла и электроники», – пояснил парламентарий.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

«В чём смысл этого? Понятно, что это бизнес, понятно, что он работает по принципу «заработать деньги». И в данном случае прибыль может иметь и имеет сегодня только кластер металла. Все остальные уступают товарам, произведённым из первичного, то есть природного материала или ресурсов», – отметил собеседник «Радио 1».

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

«Это финансовая помощь, которая заключается в формировании определённых финансовых инструментов, – экологический сбор и другие возможности оказания финансовой поддержки этому бизнесу. Второе – организационная помощь, то есть различные виды преференций, льгот, чтобы произведённый из вторсырья товар имел конкурентную способность на рынке. Третье – это, конечно, логистика, создание простой и понятной схемы сбора того или иного типа отходов, их перевозка, может быть, какие-то преференции, коэффициенты», – пояснил Владимир Шапкин.