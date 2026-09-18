Губернатор Воробьёв обсудил с послом КНР сотрудничество Подмосковья с Китаем

18 сентября 2026, 15:35

оригинал Андрей Воробьёв и Чжан Ханьхуэй (фото: пресс-служба правительства МО/Екатерина Агеева)

Встречу, посвящённую сотрудничеству Московской области с Китаем в сфере ИИ, образования, промышленности и торговли, провели губернатор региона Андрей Воробьёв и чрезвычайный полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.





Глава Московской области отметил, что у региона и КНР есть большой позитивный опыт взаимодействия.





«Китайские компании приходят в наши индустриальные парки. Мы и дальше будем приглашать резидентов, хотим, чтобы вы знали, что наши парки открыты для инвесторов. Товарооборот между нашими странами растет. И здесь важную роль играют два больших «сухих порта» на территории Подмосковья — совместные с КНР проекты «Селятино» и «Белый Раст». Объём контейнерных перевозок растёт год от года. Наш малый и средний бизнес может отправлять на экспорт все, что сегодня с удовольствием покупают в Китае», — сказал Воробьёв.

«У нас очень хорошо развито сотрудничество с Московской областью. Всё больше и больше китайских инвесторов работают у вас. Инвестиционные условия в Подмосковье становится все лучше. Мы хотим поблагодарить регион за то, что вы предоставляете хорошие возможности для работы, сотрудничества между китайскими и российскими партнерами. Мы будем и дальше работать вместе, чтобы достигнуть еще больших успехов», — заверил господин Чжан.