Губернатор Воробьёв обсудил с послом КНР сотрудничество Подмосковья с Китаем
Встречу, посвящённую сотрудничеству Московской области с Китаем в сфере ИИ, образования, промышленности и торговли, провели губернатор региона Андрей Воробьёв и чрезвычайный полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Об этом сообщает пресс-служба правительства Подмосковья.
Глава Московской области отметил, что у региона и КНР есть большой позитивный опыт взаимодействия.
«Китайские компании приходят в наши индустриальные парки. Мы и дальше будем приглашать резидентов, хотим, чтобы вы знали, что наши парки открыты для инвесторов. Товарооборот между нашими странами растет. И здесь важную роль играют два больших «сухих порта» на территории Подмосковья — совместные с КНР проекты «Селятино» и «Белый Раст». Объём контейнерных перевозок растёт год от года. Наш малый и средний бизнес может отправлять на экспорт все, что сегодня с удовольствием покупают в Китае», — сказал Воробьёв.В настоящее время на Подмосковье приходится восемь процентов всего внешнеторгового оборота между Россией и КНР.
«У нас очень хорошо развито сотрудничество с Московской областью. Всё больше и больше китайских инвесторов работают у вас. Инвестиционные условия в Подмосковье становится все лучше. Мы хотим поблагодарить регион за то, что вы предоставляете хорошие возможности для работы, сотрудничества между китайскими и российскими партнерами. Мы будем и дальше работать вместе, чтобы достигнуть еще больших успехов», — заверил господин Чжан.Губернатор Московской области также отметил развитие сотрудничества в культурной сфере. Например, в марте в регионе провели Неделю китайской культуры, делегация из Китая посетила шесть подмосковных школ, а в апреле стажировку в КНР прошли 100 представителей администрации учебных заведений области.
Кроме того, хорошие результаты приносит совместная работа в сфере внедрения ИИ.
По всем этим направлениям сотрудничество будет продолжено.