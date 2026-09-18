Космонавты МКС проголосовали через ЦУП в Королёве

18 сентября 2026, 15:04

оригинал Фото: istockphoto.com/quantic69

Космонавты Анна Кикина, Андрей Федяев и Пётр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, приняли участие в выборах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.





Голосование для них организовали в Центре управления полётами в Королёве.





«Прямая связь с орбитой шла через ЦУП, в интересы космонавтов на Земле представляло доверенное лицо», — говорится в сообщении.