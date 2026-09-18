Космонавты МКС проголосовали через ЦУП в Королёве
Космонавты Анна Кикина, Андрей Федяев и Пётр Дубров, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, приняли участие в выборах. Об этом сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
Голосование для них организовали в Центре управления полётами в Королёве.
«Прямая связь с орбитой шла через ЦУП, в интересы космонавтов на Земле представляло доверенное лицо», — говорится в сообщении.На голосовании присутствовали председатель территориальной избирательной комиссии Королёва Владимир Печенин и Татьяна Зеленцова — председательница УИК №1060: того самого участка, к которому прикреплены космонавты.
Такой вариант голосования проводится каждый раз, когда российские космонавты оказываются во время выборов за пределами родной планеты.