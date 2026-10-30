В Подмосковье замену бортового камня включат в программу ямочного ремонта
В Московской области со следующего года изменится подход к ремонту дорожного покрытия и благоустройству дворов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Как пояснили в ведомстве, замена бортового камня теперь будет идти в связке с ямочным ремонтом картами площадью свыше 25 квадратных метров. Такое решение закрепляет комплексный подход к восстановлению асфальтового покрытия совместно с заменой разрушенного бортового камня.
«Мы работаем по трём направлениям: ремонт асфальта картами, пешеходные дорожки и комплексное благоустройство дворов. На этапе планирования стремимся охватить территории, по которым пришло самое большое количество запросов от жителей. Наша задача ‒ подготовить адресный перечень заблаговременно, чтобы в новом году подрядные организации могли приступить к работам без задержек. Итоговый план будет утверждён до 1 февраля будущего года», ‒ пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.
Как рассказали в ведомстве, новая схема интегрирует замену бортового камня в действующую программу ямочного ремонта. Это касается участков, где необходима замена ряда бортовых камней или их частичное восстановление. Финансироваться такие работы будут частично в рамках содержания территорий, а частично ‒ в рамках ямочного ремонта картами свыше 25 квадратных метров.
В Минчистоты уверены, что нововведение исключит ситуации, когда после укладки нового асфальта остаются разрушенные бордюры и наоборот. Среди ключевых изменений – комплексность. Ремонт асфальта и замена бордюра выполняются одновременно, отметили в ведомстве.
Сейчас муниципалитеты формируют адресные перечни и потребности на 2027 год. Официальное выделение финансирования и запуск программы начнутся со следующего года.
Жителям Подмосковья напомнили, что заявки на включение территорий в программу благоустройства на будущий год принимают муниципалитеты до 1 ноября 2026 года.