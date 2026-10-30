В Подмосковье замену бортового камня включат в программу ямочного ремонта

30 октября 2026, 14:30

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области со следующего года изменится подход к ремонту дорожного покрытия и благоустройству дворов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Как пояснили в ведомстве, замена бортового камня теперь будет идти в связке с ямочным ремонтом картами площадью свыше 25 квадратных метров. Такое решение закрепляет комплексный подход к восстановлению асфальтового покрытия совместно с заменой разрушенного бортового камня.

«Мы работаем по трём направлениям: ремонт асфальта картами, пешеходные дорожки и комплексное благоустройство дворов. На этапе планирования стремимся охватить территории, по которым пришло самое большое количество запросов от жителей. Наша задача ‒ подготовить адресный перечень заблаговременно, чтобы в новом году подрядные организации могли приступить к работам без задержек. Итоговый план будет утверждён до 1 февраля будущего года», ‒ пояснил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко.