Подмосковные пожарные спасли от огня склад с книгами

29 октября 2026, 21:24

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные пожарные отстояли от огня одноэтажный склад, который загорелся в Старой Купавне городского округа Богородский. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





О пожаре в службу 112 сообщили очевидцы. Персонал эвакуировался из горящего здания в безопасное место, однако пламя грозило перекинуться на помещение, где хранились книги.

«Прибывшие на место работники трёх пожарно-спасательных частей вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели боевое развёртывание, включили дыхательные аппараты и приступили к разведке. Как выяснилось, очаг возгорания находится в помещении склада, где была установлена дровяная печь. Огнеборцы обеспечили бесперебойную подачу воды от гидранта, расположенного в 200 метрах от места пожара», ‒ рассказали в ведомстве.