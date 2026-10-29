В Одинцовской больнице спасли пациента с инсультом, который он принял за усталость

29 октября 2026, 20:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Никольского стационара Одинцовской больницы спасли пациента, у которого развился острый инсульт. Это позволили сделать своевременная помощь и слаженная работа команды специалистов, сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Утром 61-летний мужчина отправился в магазин и по дороге понял, что забыл банковскую карту. Решив, что просто устал, он вернулся домой. Там сын заметил, что отец выглядит растерянным, а его речь стала невнятной. К этому добавилось онемение в правой руке. Сын не стал ждать, а немедленно вызвал скорую помощь.



Бригада скорой диагностировала острое нарушение мозгового кровообращения и доставила пациента в Никольский стационар.

«В неврологии существует понятие «терапевтического окна». Для тромболитической терапии оно составляет в среднем 4,5 часа с момента появления первых симптомов. В этот период разрушение тромба может восстановить кровоток и спасти участки мозга, которые ещё не погибли, но находятся в состоянии ишемии. Каждая минута промедления при инсульте ‒ это гибель миллионов нейронов, поэтому так важна скорость. Сын пациента среагировал моментально, а бригада скорой доставила мужчину в стационар без задержек. Всё это вместе и дало такой хороший результат», ‒ пояснила заведующая неврологический отделением для пациентов с ОНМК Наталья Гончарова.