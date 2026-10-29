В Подмосковье ускорили помощь детям, родившимся при нехватке кислорода

29 октября 2026, 20:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Отдел неонатальной медицины НИКИ детства внедрил единую региональную систему помощи новорождённым при асфиксии в родах. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Благодаря новым подходам время обследования для принятия решения о лечебном охлаждении сократилось с 90 до 20 минут. Средняя продолжительность перевозки ребёнка в специализированный центр уменьшилась с трёх часов 40 минут до часа 15 минут.

«Каждый год в Московской области более 6000 детей рождаются в асфиксии, когда организм испытывает нехватку кислорода. После этого в некоторых случаях развивается гипоксически‑ишемическая энцефалопатия. Это повреждение головного мозга, связанное с недостаточным поступлением кислорода. Оно может привести к неблагоприятным последствиям для развития, инвалидности и даже гибели ребёнка», ‒ рассказали в министерстве.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Порой каждая минута критически важна, когда речь идёт о здоровье новорождённого. Внедрение единой региональной системы ‒ это выстроенная цепочка помощи, где нет места потерянному времени. Мы сократили время на принятие решения и на транспортировку, а главное ‒ обеспечили непрерывность терапии. Это уже даёт результат. Наша задача ‒ сделать такую помощь максимально доступной и быстрой для каждой семьи в Подмосковье», ‒ отметила директор НИКИ детства Нисо Одинаева.