В Подмосковье запустили производство насосов для систем водоснабжения и отопления

19 октября 2026, 13:17

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Новую российскую линейку промышленных циркуляционных насосов начали выпускать на предприятии компании «ИСТРАТЕХ» в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Оборудование рассчитано на применение в многоквартирных и частных домах, а также на коммерческих и промышленных объектах.



В церемонии, приуроченной к запуску насосов в серийное производство, приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и глава округа Истра Татьяна Витушева. Гостям показали производственные участки и рассказали о планах по развитию предприятия. Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Мурашов отметил, что надежное оборудование особенно важно для ресурсоснабжающих организаций в период подготовки к отопительному сезону и его начала.





«Запуск насосного производства в Истре поможет укрепить технологическую самостоятельность сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства. Регион рассчитывает шире использовать местные разработки при обновлении коммунальной инфраструктуры — как наружных сетей, так и инженерных систем внутри зданий», — сказал Мурашов.