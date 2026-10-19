В Подмосковье запустили производство насосов для систем водоснабжения и отопления
Новую российскую линейку промышленных циркуляционных насосов начали выпускать на предприятии компании «ИСТРАТЕХ» в округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Оборудование рассчитано на применение в многоквартирных и частных домах, а также на коммерческих и промышленных объектах.
В церемонии, приуроченной к запуску насосов в серийное производство, приняли участие заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов, вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов и глава округа Истра Татьяна Витушева. Гостям показали производственные участки и рассказали о планах по развитию предприятия.
Мурашов отметил, что надежное оборудование особенно важно для ресурсоснабжающих организаций в период подготовки к отопительному сезону и его начала.
«Запуск насосного производства в Истре поможет укрепить технологическую самостоятельность сферы жилищно-коммунального и городского хозяйства. Регион рассчитывает шире использовать местные разработки при обновлении коммунальной инфраструктуры — как наружных сетей, так и инженерных систем внутри зданий», — сказал Мурашов.
Насосы новой серии можно устанавливать в котельных и индивидуальных тепловых пунктах. Они также предназначены для систем отопления и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования.
Делегации продемонстрировали новую сборочную линию. На специально организованном участке из отдельных компонентов собирают 14 модификаций оборудования. Такой подход позволяет выпускать разные варианты насосов в рамках одной производственной площадки.
Отдельное внимание уделяется контролю качества. Каждый собранный агрегат проверяют на испытательном стенде: корпус испытывают избыточным давлением, а датчики позволяют оценить работу электроники и гидравлической части. Проверки должны подтвердить исправность изделия до того, как оно покинет завод. Официальным символом старта серийного выпуска стала церемония с красной лентой. Её перерезали на новом флагманском насосе. Запуск линии в Истре стал очередным шагом к расширению отечественного производства оборудования, необходимого для работы систем теплоснабжения и водоснабжения.