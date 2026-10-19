Сотрудникам предприятия Королёва рассказали о работе парка «Лосиный остров»
Директор национального парка «Лосиный остров» Ольга Шульгина встретилась с коллективом Научно-производственного объединения измерительной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
Предприятие в Королёве – один из флагманов космической отрасли. Недавно оно отметило 60-летний юбилей.
Встреча была посвящена Дню работников заповедного дела. На ней показали фильм о природе национального парка. Шульгина ответила на вопросы сотрудников и представила экологические маршруты. Вопросы касались самых разных сфер: поведения при встрече с дикими животными, изменения повадок зверей в зависимости от сезона, наблюдения за животными, экскурсий в экоцентрах, волонтёрства в парке.
«Мы увидели искреннюю заинтересованность коллектива предприятия, что очень приятно. Такое мероприятие проводится впервые, и мы очень рады, что нас пригласили рассказать о своей работе. Многие королёвцы, живя радом с Лосиным островом, не знают, что находится в парке, как мы его охраняем и как развиваем», – рассказала Ольга Шульгина.Перед участниками встречи выступил заместитель генерального директора АО «НПО ИТ» Сергей Сорокин. Он подчеркнул важность взаимодействия с нацпарком, поскольку многие коллеги, как и он сам, живут в Королёве и отдыхают в Лосином острове.