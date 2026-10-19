В балашихинском микрорайоне Купавна завершили ремонт детсада

19 октября 2026, 12:36

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад при гимназии №9 в микрорайоне Купавна округа Балашиха капитально отремонтировали. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы в здании общей площадью около 1 250 квадратных метров провели в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры региона в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».





«В детском саду обновили фасад, входную группу, кровлю, водосточную систему, инженерные коммуникации: водоснабжение, канализацию, отопление и электропроводку, установили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения, отремонтировали все помещения, включая пищеблок, и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.