В Подмосковье в этом году зарегистрировали более 56 тысяч объектов недвижимости
Право собственности на 56 080 объектов капитального строительства зарегистрировали в Московской области за девять месяцев текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минимущества.
Общий налоговый потенциал новых объектов составляет 458 млн рублей.
«Большинство зарегистрированных зданий — это частные дома. Права оформили на 35 845 таких построек общей площадью 4,7 миллиона квадратных метров», — отмечается в сообщении.Лидером по числу оформленных зданий по итогам трёх кварталов 2026 года стал округ Истра: там зарегистрировали 4 143 объекта, в том числе 2 802 частных дома. Второе место занял Раменский округ с 4 134 постройками, из которых частными домами являются 3 065. А замыкает топ-3 Дмитровский округ (3 148 объектов, из них 2 166 — частные дома).