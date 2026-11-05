В Подмосковье завершили обновление 821 контейнерной площадки за год

05 ноября 2026, 12:59

оригинал Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области с начала года модернизировали 821 контейнерную площадку. До конца года специалисты планируют привести в порядок еще сто двадцать девять мест сбора отходов.