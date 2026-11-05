В Подмосковье завершили обновление 821 контейнерной площадки за год
В Московской области с начала года модернизировали 821 контейнерную площадку. До конца года специалисты планируют привести в порядок еще сто двадцать девять мест сбора отходов.
Всего в годовой план вошли 950 объектов, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Работы проводят в рамках программы обновления инфраструктуры для сбора твердых коммунальных отходов. Сейчас в Подмосковье завершается ее пятый этап. На 223 площадках, включенных в план текущего года, предусмотрено обустройство твердого покрытия.
Пять муниципальных округов уже выполнили годовые планы по модернизации мест накопления отходов. Больше всего площадок среди них обновили в Красногорске — пятьдесят четыре. В Мытищах работы завершили на сорока девяти объектах, в Люберцах — на сорока семи. В Ленинском округе привели в порядок тридцать четыре площадки, в Балашихе — двадцать девять.
Программу запустили в 2024 году. За два года в Московской области модернизировали 2120 контейнерных площадок. На этом работа не остановится: ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко рассказал, что в 2027–2028 годах планируется обновить еще 2,8 тысячи объектов. При строительстве площадок используют вторичные материалы, полученные на комплексах по переработке отходов. По словам Даниленко, конструкции из такого сырья отличаются долговечностью и практичностью. Таким образом, часть переработанных материалов возвращается в использование при обустройстве мест сбора отходов.
Работы проводят по единому стандарту, который власти Подмосковья утвердили в декабре 2023 года. Документ устанавливает требования к расположению площадок, их техническому оснащению и внешнему виду. Стандарт применяется во всех населенных пунктах области.
Программа направлена на создание удобной для жителей инфраструктуры сбора отходов. Помимо модернизации площадок, в регионе планируют увеличить количество контейнеров для ТКО. Это позволит продолжить развитие системы сбора отходов в муниципальных округах.
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