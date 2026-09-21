В Подмосковье завершили программу ямочного ремонта картами свыше 25 «квадратов»
На территории Подмосковья завершают ремонт проездов во дворах большими картами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Специалисты подрядных организаций отремонтировали более 632 000 квадратных метров территорий.
По данным Минчистоты, самый большой объём работ выполнен в Балашихе, Богородском, Коломне, Лобне, Щёлкове, Химках, Сергиево-Посадском, Раменском, Электростали, Одинцовском, Ленинском, Люберцах, Пушкинском.
Главное преимущество ремонта проездов большими картами – масштабное обновление покрытия на участках от 25 «квадратов». Такая технология позволяет комплексно ликвидировать такие виды повреждений полотна, как выбоины, просадки, трещины и выкрашивания. При этом гарантируется высокая износостойкость дороги.
«Мы видим, насколько востребованы у жителей работы по благоустройству. Асфальтовое покрытие во дворах серьёзно разрушается из-за перепадов температур летом и зимой. К этой работе мы готовились заранее. Муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году план перевыполнили на 30%, отремонтировав порядка 400 дворов», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.По его словам, в этом году в плане – ремонт свыше 420 территорий. В адресный перечень вошли места, где ремонт латками нецелесообразен.
Также бесшовная укладка асфальта внутри ремонтируемой зоны обеспечивает идеально ровную поверхность и комфорт при движении автотранспорта.
Ранее сообщалось, что в Московской области подвели промежуточные итоги программы «Чистый регион». Работы полностью завершены в 21 муниципалитете. Сейчас программа выполнена на 77%.