В Московской области заработала телеветеринария
В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров. Их проводят специалисты государственных ветклиник, сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Записаться на дистанционный прием можно на портале «МОй АПК.
«Такой формат избавляет владельцев от лишних поездок, а животное не испытывает стресса от дороги и незнакомой обстановки. Новый сервис позволяет выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Чтобы записаться на онлайн-приём, нужно перейти на портале «МОй АПК» в раздел сервисы – «Ветеринарная служба», в разделе «Услуги» выбрать «Телеветеринария» и нажать «Подробнее». После этого откроется выбор специалистов и услуг. Сейчас их доступно восемь, однако каталог будет пополняться.
Далее следует выбрать дату и время видеозвонка. Сервис перенаправит на авторизацию через учётную запись на портале госуслуг. Затем откроется страница оплаты. Совершить платёж можно онлайн. При этом ссылка на онлайн-консультацию с врачом сохранится в личном кабинете пользователя.
Раздел «Ветеринария МО» на портале «МОй АПК» объединяет цифровые сервисы для хозяев животных. Там можно найти государственные ветеринарные учреждения, записаться на приём, найти информацию о регистрации и чипировании, узнать адреса и график работы пунктов вакцинации.