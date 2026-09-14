В Подмосковье по программе «Чистый регион» благоустроили свыше 320 дворов

14 сентября 2026, 21:10

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Московской области подвели промежуточные итоги программы «Чистый регион». Работы полностью завершены в 21 муниципалитете, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Сейчас программа выполнена на 77%. 84 двора находятся в активной стадии работ, а на 11 объектах работы пока не начинались. Полностью завершили ремонт в следующих городских округах: Бронницы, Власиха, Восход, Жуковский, Зарайск, Звёздный городок, Кашира, Клин, Лобня, Лосино-Петровский, Лыткарино, Молодёжный, Мытищи, Павлово-Посадский, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Фрязино, Черноголовка, Чехов, Щёлково.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области Благоустройство включает комплекс работ: обновление асфальтового покрытия на проездах и тротуарах; обустройство парковочных мест;озеленение территории;установка скамеек и урн. Все работы ведутся с учётом пожеланий местных жителей — их предложения учитываются при планировании.



Чтобы предложить свой двор для благоустройства, нужно обратиться в администрацию муниципалитета, указав адрес локации, требующей ремонта. С полным перечнем адресов благоустройства можно ознакомиться на сайте Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Напомним, больше всего дворов в этом году благоустроят в Люберцах — 35, Подольске — 24 и Раменском — 15.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области Как ранее отмечал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко, в Подмосковье стремятся максимально внедрять в рабочие процессы современные технологии и автоматизированные системы. За качеством работ следят с помощью системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры Московской области.



Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области В программе установлены сроки, которые подрядчик обязан соблюдать, а также своевременно отчитываться. Каждый выполненный этап подтверждается фотофиксацией по каждому технологическому слою: песок, щебень, дорнит. Такой подход позволяет вовремя исправлять недочёты и, соответственно, повышать качество всех ремонтных мероприятий.



Прежде сообщалось, что инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приступили к ежегодным обходам подъездов многоквартирных домов. Главная задача — составить адресный список ремонтных работ на следующий год в рамках губернаторской программы «Мой подъезд». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



