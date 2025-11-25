В подмосковных Химках завершают благоустройство парка имени Льва Толстого
В Химках завершают работы по обновлению парка имени Льва Толстого. Территорию не закрывали ни на один день — жители наблюдали за тем, как меняется одно из самых любимых мест отдыха. О ключевых этапах рассказал заместитель директора Объединённой дирекции парков Алексей Евсеев в интервью «Радио 1».
Почему парк решили обновить?Необходимость реконструкции назревала достаточно давно. Проект подготовили с учётом пожеланий жителей муниципиалитета и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.
«Он морально устарел. Необходимо было формировать новые современные пространства. Это место притяжения. Большое количество людей пользуются им ежедневно», — прокомментировал Алексей в эфире «Радио 1».
При этом парк оставляли открытым. Большая площадь позволила проводить работы поэтапно, не ограничивая доступ жителям и гостям округа ко всей зоне сразу.
Что сделали?Территорию благоустраивали в два этапа — с 2022 по 2025 год.
Первый этап (до 2023 года):
- обновили 20 гектаров территории;
- привели в порядок дорожно-тропиночную сеть;
- построили новую велодорожку длиной 1 км;
- установили колесо обозрения высотой 50 метров;
- оборудовали три детские площадки и памп-трек;
- создали зоны для йоги, танцев и настольного тенниса.
- обустроили пляжную зону и «Ясную поляну»;
- установили деревянные настилы, качели, гамаки;
- построили волейбольную площадку и воркаут-зоны;
- обновили тротуары;
- добавили освещение, видеонаблюдение и систему оповещения;
- установили новую сцену с подсветкой.
Как прохожит процесс благоустройства и озеленения парка?Работы по озеленению продолжат и после завершения благоустройства. Специалисты также проведут обследование деревьев на предмент поражения различными заболеваниями.
«Будут проведены ещё дополнительные посадки кустарников, цветов. Необходимо лечение порядка 100 деревьев», — подчеркнул Алексей Евсеев.
Что в планах?Парк станет площадкой для регулярных культурных событий округа. Здесь будут проводить новые фестивали, концерты и мероприятия для жителей всех возрастов.
«Планы всегда есть… В парке также планируется установка дополнительных аттракционов. Мы уже организовали здесь большую сцену с подсветкой», — рассказал замдиректора.