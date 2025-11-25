Достижения.рф

В подмосковных Химках завершают благоустройство парка имени Льва Толстого

Фото: Медиасток.РФ

В Химках завершают работы по обновлению парка имени Льва Толстого. Территорию не закрывали ни на один день — жители наблюдали за тем, как меняется одно из самых любимых мест отдыха. О ключевых этапах рассказал заместитель директора Объединённой дирекции парков Алексей Евсеев в интервью «Радио 1».




Почему парк решили обновить?

Необходимость реконструкции назревала достаточно давно. Проект подготовили с учётом пожеланий жителей муниципиалитета и при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

«Он морально устарел. Необходимо было формировать новые современные пространства. Это место притяжения. Большое количество людей пользуются им ежедневно», — прокомментировал Алексей в эфире «Радио 1».

При этом парк оставляли открытым. Большая площадь позволила проводить работы поэтапно, не ограничивая доступ жителям и гостям округа ко всей зоне сразу.

​Фото: Медиасток.РФ

Что сделали?

Территорию благоустраивали в два этапа — с 2022 по 2025 год.

Первый этап (до 2023 года):
  • обновили 20 гектаров территории;
  • привели в порядок дорожно-тропиночную сеть;
  • построили новую велодорожку длиной 1 км;
  • установили колесо обозрения высотой 50 метров;
  • оборудовали три детские площадки и памп-трек;
  • создали зоны для йоги, танцев и настольного тенниса.
Второй этап (2024–2025 годы):
  • обустроили пляжную зону и «Ясную поляну»;
  • установили деревянные настилы, качели, гамаки;
  • построили волейбольную площадку и воркаут-зоны;
  • обновили тротуары;
  • добавили освещение, видеонаблюдение и систему оповещения;
  • установили новую сцену с подсветкой.
Также в северной части парка построили новую экотропу длиной 134 метра.

Как прохожит процесс благоустройства и озеленения парка?

Работы по озеленению продолжат и после завершения благоустройства. Специалисты также проведут обследование деревьев на предмент поражения различными заболеваниями.

«Будут проведены ещё дополнительные посадки кустарников, цветов. Необходимо лечение порядка 100 деревьев», — подчеркнул Алексей Евсеев.

Что в планах?

​Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Парк станет площадкой для регулярных культурных событий округа. Здесь будут проводить новые фестивали, концерты и мероприятия для жителей всех возрастов.

«Планы всегда есть… В парке также планируется установка дополнительных аттракционов. Мы уже организовали здесь большую сцену с подсветкой», — рассказал замдиректора.
Ирина Паршина

