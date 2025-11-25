В подмосковных Химках завершают благоустройство парка имени Льва Толстого

25 ноября 2025, 15:17

В Химках завершают работы по обновлению парка имени Льва Толстого. Территорию не закрывали ни на один день — жители наблюдали за тем, как меняется одно из самых любимых мест отдыха. О ключевых этапах рассказал заместитель директора Объединённой дирекции парков Алексей Евсеев в интервью «Радио 1».





Содержание Почему парк решили обновить? Что сделали? Как прохожит процесс благоустройства и озеленения парка? Что в планах?



Почему парк решили обновить?

«Он морально устарел. Необходимо было формировать новые современные пространства. Это место притяжения. Большое количество людей пользуются им ежедневно», — прокомментировал Алексей в эфире «Радио 1».

Что сделали?

обновили 20 гектаров территории;

привели в порядок дорожно-тропиночную сеть;

построили новую велодорожку длиной 1 км;

установили колесо обозрения высотой 50 метров;

оборудовали три детские площадки и памп-трек;

создали зоны для йоги, танцев и настольного тенниса.

обустроили пляжную зону и «Ясную поляну»;

установили деревянные настилы, качели, гамаки;

построили волейбольную площадку и воркаут-зоны;

обновили тротуары;

добавили освещение, видеонаблюдение и систему оповещения;

установили новую сцену с подсветкой.

Как прохожит процесс благоустройства и озеленения парка?

«Будут проведены ещё дополнительные посадки кустарников, цветов. Необходимо лечение порядка 100 деревьев», — подчеркнул Алексей Евсеев.

Что в планах?

«Планы всегда есть… В парке также планируется установка дополнительных аттракционов. Мы уже организовали здесь большую сцену с подсветкой», — рассказал замдиректора.